Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Büyüleyenspor ligden çekildi.
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda yer alan ve bekleneni veremeyen Büyüleyenspor, Futbol İl Temsilciliğine verdiği dilekçe ile bundan sonraki haftalarda karşılaşmalara çıkmayacağını bildirdi. Ligde geride kalan 12.hafta sonunda galibiyet alamayan SarıSiyahlılar 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 1 puanla ligin son sırasında yer alan Büyüleyenspor, 20202021 sezonunda İkinci Amatör Küme’de mücadele edecek. 12 maçta 16 gol atan Büyüleyenspor kalesinde ise 53 gol gördü.
KAYSERİ
17 Aralık 2019 Salı
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