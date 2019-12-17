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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Büyüleyenspor ligden çekildi.

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda yer alan ve bekleneni veremeyen Büyüleyenspor, Futbol İl Temsilciliğine verdiği dilekçe ile bundan sonraki haftalarda karşılaşmalara çıkmayacağını bildirdi. Ligde geride kalan 12.hafta sonunda galibiyet alamayan SarıSiyahlılar 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 1 puanla ligin son sırasında yer alan Büyüleyenspor, 20202021 sezonunda İkinci Amatör Küme’de mücadele edecek. 12 maçta 16 gol atan Büyüleyenspor kalesinde ise 53 gol gördü.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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