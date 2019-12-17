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Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde başlatılan 20202021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Kayseri'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde başlatılan 20202021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Kayseri'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 20202021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile Valiliğe verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilde eş zamanlı olarak saat 10:00’da toplantı yapılması planlandı. Bu kapsamda, Kayseri'deki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantı hakkında bilgi veren Vali Şehmus Günaydın, "Bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilimiz ve ilçelerimiz bazında ve Bakanlıklarımız tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte ilimizin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.
Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00’da tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımız başkanlığında yapılacaktır." dedi.

KAYSERİ

17 Aralık 2019 Salı

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