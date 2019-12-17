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17 Aralık Şehitleri İlkokulu açılışında gözyaşları sel oldu Engelli Mehmet Efe’nin okuduğu ’30 Kuş’ ...

İHA

Kayseri'de, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 15 askerin anısına onarımı yaptırıldıktan 17 Aralık Şehitleri İlkokulu açıldı. Açılışta Dursun Ali Erzincanlı'nın '30 Kuş' şiirini okuyan engelli Mehmet Efe Koçer, törene katılan protokolü ve şehit ailelerini gözyaşlarına boğdu.

17 Aralık Şehitleri İlkokulu açılışında gözyaşları sel oldu Engelli Mehmet Efe’nin okuduğu ’30 Kuş’ şiiri katılanları gözyaşlarına boğdu

Kayseri’de, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 15 askerin anısına onarımı yaptırıldıktan 17 Aralık Şehitleri İlkokulu açıldı. Açılışta Dursun Ali Erzincanlı’nın ’30 Kuş’ şiirini okuyan engelli Mehmet Efe Koçer, törene katılan protokolü ve şehit ailelerini gözyaşlarına boğdu.
Kayseri’de başkanlığını Eğitim BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan’ın yaptığı 17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma Derneği tarafından onarılan okul 17 Aralık Şehitleri İlkokulu olarak hizmete açıldı. Okulda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ile Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.
Törenin açılış konuşmasını yapan 17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma Derneği Başkanı Aydın Kalkan, “Şehit ve gazilerimizin bizim ve ülkemizin için yaptıkları fedakarlıkları, ödedikleri belin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bizler eğitim çalışanları olarak 17 Aralık 2016’da şehit edilen bu vatan evlatlarımız için 17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma Derneğimizi kurduk. Bugün derneğimizin katkıları ile onarımı yaptırılan okulumuzun açılışını hep birlikte yapıyoruz. Bu okulumuz durduğu sürece şehitlerimizin adları bu okulumuzda yaşayacak. Ne mutlu bizlere ki; şehitlerimize bir nebzede olsa vefa borcumuzu yerine getirmenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, “Bugün Kayseri’mizin bir örnek davranışını daha görüyoruz. Kayseri’mizde bugüne kadar şehitlerimizin isimlerinin tamamı yaşatıldı. Kayseri’mizde şuana kadar 410 şehit var ve tamamının ismi yaşatıldı. Biz öncelikle şehitlerimizin isimlerinin yaşatılmasını ve unutulmamasını istiyoruz. Şehitlerimizin isimlerinin eğitim kurumlarına verilmesini önemsiyoruz. Çünkü o eğitim kurumlarında yetişen çocuklarımız ailelerinden ayrıldıkları an eğitim kurumlarının kapısından giriyorlar. Girdikleri kurumun kapısında şehit ismi geçtiği zaman o çocuklarımız 6 yaş itibariyle şehitlerimizin manevi havasında büyüyorlar ve mezun oluyorlar. Öyle bir nesli ancak bu şekilde yetiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimiz kalbimizin en müstesna yerinde”
Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Bizler devletimiz ve milletimiz için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi kalbimizin en müstesna yerinde konumlandırıyoruz. Onları unutmuyoruz, onları her zaman rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Onları unutmayacağız. Kahraman gazilerimizi unutmayacağız. Ailelerimiz bizim baş tacımızdır, her zaman yanlarında olacağız. Bu kahramanlarımızın yapmış olduğu kahramanlıkları unutmamak adına, gelecek nesillerimize aktarma adına da bizlere düşen vazifeler var. Bunlar, onların adını ilelebet yaşatmaktır. Kamu kurumlarımızda, okullarımızda aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatma adına isimlerini kurumlarımıza veriyoruz. Kayseri’mizde 17 Aralık 2016 tarihinde hain terör saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı bir kez daha minnetle ve saygıyla yad ederken, onlara olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

Okuduğu şiirle herkesi ağlattı
Konuşmaların ardından askeri üniforma giyen engelli Mehmet Efe Koçer, Dursun Ali Erzincanlı’nın 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yazdığı ’30 Kuş’ şiirini okudu. Duygu yüklü şiirde, törene katılan protokol üyeleri ve şehit aileleri gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailelerine ve gazilere hediyeler verilmesi ile devam eden program, kurdelenin kesilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve 17 Aralık patlamasında gazi olan gaziler katıldı.

KAYSERİ

17 Aralık 2019 Salı

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