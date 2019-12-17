Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı

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İstikbal Mobilya Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung, orta saha oyuncuları Ben Rienstra ve Bernard Mensah terörü kınadılar.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung ile Ganalı futbolcu Bernard Mensah, 17 Aralık 2016 yılında Kayseri’de yaşanan hain terör saldırısını kınadı. Silviu Lung, Ben Rienstra ve Bernard Mensah sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile terörü kınadılar.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

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