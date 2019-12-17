Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung, orta saha oyuncuları Ben Rienstra ve Bernard Mensah terörü kınadılar.
İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung ile Ganalı futbolcu Bernard Mensah, 17 Aralık 2016 yılında Kayseri’de yaşanan hain terör saldırısını kınadı. Silviu Lung, Ben Rienstra ve Bernard Mensah sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile terörü kınadılar.
KAYSERİ
17 Aralık 2019 Salı
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