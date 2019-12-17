17 Aralık Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

17 Aralık 2016’da Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan askerleri için mevlit okutuldu.

Şehadetlerinin üçüncü yılında Ahmet Poyraz Kuran Kursu’nda okutulan mevlide Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için düzenlenen mevlitte şehitlerimizin yakınları ile görüşen Vali Günaydın, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olacağız, kapımız ve gönlümüz onlara her zaman açık olacaktır” diye konuştu.

Ahmet Poyraz Kuran Kursu’nda öğrenciler tarafından şehitlerimiz için okunan 18 hatimin ardından mevlit programı, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yapılan dua ile sona erdi.

KAYSERİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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