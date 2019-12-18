Kayseri Şehir Hastanesi'nde Bir İlk Gerçekleştirildi. 81 yaşındaki hastanın kalp boşluğu, kapalı ameliyat yöntemiyle kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Bir İlk Gerçekleştirildi. 81 yaşındaki hastanın kalp boşluğu, kapalı ...

İHA

Türkiye'de çok az merkezde yapılan kalp boşluğunun kapalı yöntemle kapatılması işlemi, Kayseri Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirildi. 81 yaşındaki Mustafa Oğuz kapalı yöntemle yapılan appendiks kapama ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Bir İlk Gerçekleştirildi. 81 yaşındaki hastanın kalp boşluğu, kapalı ameliyat yöntemiyle kapatıldı

Türkiye'de çok az merkezde yapılan kalp boşluğunun kapalı yöntemle kapatılması işlemi, Kayseri Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirildi. 81 yaşındaki Mustafa Oğuz kapalı yöntemle yapılan appendiks kapama ameliyatı ile sağlığına kavuştu.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne mide kanaması şikâyeti ile getirilen 81 yaşındaki Mustafa Oğuz'un atriyal appendiks, denen kalp boşluğunaameliyatsız bir yöntemle kapama işlemi uygulandı. Doç. Dr. Selami Demirelli, Doç. Dr. Ziya Şimşek ve Dr. Kemal Tekin ile kardiyoloji ekibi tarafından yaklaşık bir saat süren operasyon sonrasında 81 yaşındaki Mustafa Oğuz, sağlığına kavuştu.
Yöntemin Türkiye’ de birkaç sağlık merkezinde, Kayseri’ de ise ilk defa uygulandığından bahseden Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, “ Bugün biz uyguladığımız bir yöntem ile kalbin sol kulakçığında ‘Atriyal Apendiks’ denilen bir bölgeye ameliyatsız kapama işlemi gerçekleştirdik. Hastamız 81 yaşında olup, daha önceden kalp ritim bozukluğu olan bir hastaydı. Biz kalp ritim bozukluğu olan hastalarda genelde kan sulandırıcı ilaçlar veririz ki, bu hastalarda felç oluşmasın, herhangi bir yere pıhtı atmasın. Bu hastamıza da daha önceden böyle bir tedavi başlamış idik. Ancak hastamız kısa bir süre sonra bizlere mide kanaması ile geldi. Dolayısıyla biz bu hastaya kan sulandırıcı ilacı veremedik. Hasta için çok yeni bir yöntem olan "Sol Atriyal Apendiks” denilen kalp boşluğuna" kapama yöntemini uygulamayı uygun gördük. Kardiyoloji, KalpDamar Cerrahisi ve Nöroloji den oluşan bir konsey hastayı değerlendirilip bu işleme uygun olduğuna karar verildi. Bunun sonrası hastamızı işleme aldık. Hastamız yaklaşık 1 saat süren bir operasyonla, Anjiyo benzeri bir yöntemle damara girerek, damar içerisinde Kalp boşluğuna ulaştık. Burada kapama cihazı dediğimiz bir cihaz ile kalbin içerisinde ölü boşluk olan, pıhtı oluşmasına zemin hazırlayan boşluğu cihazla ameliyatsız bir şekilde kapanmış olduk. Hastamız gayet iyi şu anda. Bundan sonra tabi çok kısa bir süre gene kan sulandırıcı kullanacak, ama uzun vadede kullanmak zorunda kalmayacak. Hastamız nispeten yeni ve efektif bir tedaviyi almış bulunmaktadır. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Babası Mustafa Oğuz’u mide kanaması şikâyeti ile Kayseri Şehir Hastanesine getirdiğini dile getiren Oğuz Kaan Oğuz; “Babamın kalp çarpıntısı olduğundan dolayı kan cıvıtıcı kullanıyordu. Bu nedenle kanama meydana geldi. Burada yapılan operasyonla Kalbe bir alet takıldı. Kanama artık olmayacak. Bu operasyondan sonra bunların hepsini atlatmış oldu. Çok rahat bir operasyon oldu. Kayseri Şehir Hastanesi ilimize büyük bir kazanım. Hastane gurur verici. Hemen yanı başımızda hizmet almak, bu kadar ilgilenilmesi çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYSERİ

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışın sağlık için farklı renklerde besinler tüketin
YEREL HABERLER Kışın sağlık için farklı renklerde besinler tüketin
Huzur için görevdeler
YEREL HABERLER Huzur için görevdeler
Başkan Akay: "Pancar tarımının sürdürülebilirliği genç çiftçilerin sahiplenmesi ile sağlanabilir"
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Pancar tarımının sürdürülebilirliği ...
Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı
17 Aralık Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
YEREL HABERLER 17 Aralık Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
Taziye evinde cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Taziye evinde cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis
Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı
Melikgazi ışıl ışıl
YEREL HABERLER Melikgazi ışıl ışıl
Bülent Uygun: Alternatifsiz oluşumuz bizi olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Alternatifsiz oluşumuz bizi olumsuz ...
İ.M. Kayserispor’da kupa mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER İ.M. Kayserispor’da kupa mesaisi devam ediyor
İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt, "Kayseri siyaseti kirletilmiştir"
YEREL HABERLER İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt, "Kayseri siyaseti ...
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "İncesu Belediye Başkanı kendi menfaat, çıkar ve siyasi ikbali için AKP’ye geçmiştir"
YEREL HABERLER İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "İncesu ...
Erciyes, hafta sonunda 50 bin kişiyi ağırladı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Hareketli ve bereketli bir hafta sonu geçirdik”
YEREL HABERLER Erciyes, hafta sonunda 50 bin kişiyi ağırladı Erciyes ...
İstikbal Mobilya Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye şikayet etti
YEREL HABERLER İstikbal Mobilya Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye ...
FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis
YEREL HABERLER FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis
Yeşilhisar'da kentsel dönüşüm devam ediyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da kentsel dönüşüm devam ediyor
Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı
Soğanlı bebeği Saraybosna'da
YEREL HABERLER Soğanlı bebeği Saraybosna'da
12 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER 12 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 yıl 9 ay hapis
Ayhan Avcı: Bu sezon borçlarımızı kapatarak, 3 sene önceki gibi kadroları göreceğiz
YEREL HABERLER Ayhan Avcı: Bu sezon borçlarımızı kapatarak, 3 sene ...
17 Aralık Şehitleri İlkokulu açılışında gözyaşları sel oldu Engelli Mehmet Efe’nin okuduğu ’30 Kuş’ şiiri katılanları gözyaşlarına boğdu
YEREL HABERLER 17 Aralık Şehitleri İlkokulu açılışında gözyaşları ...
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı ...
Büyüleyenspor, ligden çekildi
YEREL HABERLER Büyüleyenspor, ligden çekildi
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X