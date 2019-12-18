Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte İncesu Belediye Başkanı İlmek’i ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe ve Büyükşehir olmak üzere 17 belediye başkanı olarak el ele gönül gönüle hizmet ettiklerini ve birlik beraberliğin bereketini gösterdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Bir takım sözlere kulaklarımızı tıkayacağız ve işimize bakacağız. Başkalarına laf, bize icraat yakışır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti’ye katılan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i AK Partili belediye başkanlarıyla tam kadro ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile kadın ve gençlik kolları başkanları da katıldı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizleri ziyaret ederek ve bizlere destek vererek onurlandırdınız. Hizmet anlamında hep beraber yapacak çok işimiz var. Derdimiz ve sevdamızın İncesu olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

AYIN 17’SİNDE SAAT 17.17’DE

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da tesadüfen gelişen bir konuya değinerek Cumhur İttifakının Kayseri’de 17 belediye başkanı olduğunu belirtti ve İncesu ziyaretini ayın 17’sinde saat 17.00’ı 17 geçe yapmalarının anlamlı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da birlik beraberliğini önemini vurgulayarak, “Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Mustafa İlmek Başkan gerek seçim öncesi seviyeli çalışmalarıyla gerekse seçim sonrasındaki çalışması ve seviyeli yaklaşımıyla gönlümüzde yer etmiştir. Onu kendimizden ayrı birisi olarak görmedik. Yaşantısı, felsefesi ve ilçesine duyduğu aidiyet duygusu ile bizler gibi düşünen bir kardeşimiz. Hepimiz biriz beraberiz hep beraber İncesu’yuz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, İncesu Belediye Başkanı İlmek’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini hediye etti.

İLÇE BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları İncesu Belediyesi’nin ardından AK Parti İncesu İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve meclis üyelerinin AK Parti’ye katıldığını hatırlatarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da siyasi partilerin hizmet için bir araç olduğunu dile getirerek, “17 belediye başkanı olarak el ele gönül görüle vereceğiz. Birlik beraberliğimizin bereket olduğunu en güzel şekilde göstereceğiz. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Siyasi partiler insanlara hizmetin bir aracıdır. Bu aracı da en iyi kullanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıdır. Bir takım sözlere kulaklarımızı tıkayacağız önümüze ve işimize bakacağız. Başkalarına laf yakışır bizlere icraat yakışır” diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN FATİHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerinin sonunda üç yıl önce 17 Aralık’ta Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısında 15 askerimizin şehit olduğunu hatırlatarak tüm şehitlerimiz için Fatiha istedi.

KAYSERİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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