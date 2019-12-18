Çiğdem'i bıçaklayarak öldüren sevgilisinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi olan Çiğdem Tokgöz’ü defalarca bıçaklayarak öldüren Aslan A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Talas ilçesinde 28 Ekim’de meydana gelen olayda iddiaya göre birlikte yaşayan Aslan A. ile Çiğdem Tokgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Aslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz’ü defalarca bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Tokgöz, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Aslan A. ise kısa sürede Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Savcı, ayrılmak istediği için kadını öldüren zanlı hakkında, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanığın Bünyan’da çiftçilik yaptığını, evli ve çocukları olduğunu ancak Çiğdem Tokgöz’ün de 5 yıldır sevgilisi olduğunu ve olay gecesi yaşanan kavga sonrası dayanamayarak bıçakla saldırdığını anlattığı öğrenildi.



Akıl sağlığı yerinde çıktı

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Aslan A.'nın akıl sağlığı raporu dosyasına eklendi. Aslan A.'nın gelen rapora göre akıl sağlığının yerinde olduğunu öğrenildi. Aslan A.'nın karar duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.

KAYSERİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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