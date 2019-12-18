Mobilya ürünleri ile uyuşturucu sevkiyatında 2 sanığa 30'ar yıl hapis

KAYSERİ'de sahibi olduğu mobilya fabrikasında piyasa değeri 13 milyon lira olan 233 kilo 238 gram eroin ile yakalanan emekli uzman çavuş Hasan E. (41) ile yanında çalışan Orkun K. (32) tutuklu yargılandıkları davada 30'ar yıl hapis ve 600'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 21 Haziran'da Organize Sanayi Bölgesi 47'nci Caddede Hasan E.'ye ait yatak, baza ve kanepe üretimi yapılan fabrikaya polisin düzenlediği operasyonda 15 sandık içinde 304 paket olmak üzere toplam 233 kilo 238 gram eroin ele geçirildi. El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin 13 milyon lira olduğu belirtildi. Emekli uzman çavuş Hasan E.'nin, doğu illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucuyu, fabrikada üretilen yatak, baza ve kanepe gibi mobilya ürünlerinin içinde nakliye şirketleri aracılığıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderdiği belirlendi. Hasan E., babası Nizamettin E. (61) ve yanında çalışan Orkun K. gözaltına alındı. Hasan E. ve Orkun K. tutuklanırken, Nizamettin E., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Hasan E. ve Orkun K. ile tutuksuz sanık Nizamettin E., karar duruşmasında hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Hasan E., "Ailemin hayatıyla tehdit edildiğim için kabul etmek zorunda kaldım. Tüm bildiklerimi anlattım" dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları reddederek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan E. ve Orkun K.'ya, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 30'ar yıl hapis ve 600'er bin lira adli para cezası verdi, Nizamettin E.'nin ise beraatına karar verildi.



KAYSERİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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