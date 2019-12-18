Hacılar İlçe Müftülüğünce Engelliler Günü dolayısıyla “Umuda Engel Yok” konulu program düzenlendi.

Kayseri İl Müftülüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünce Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Hacılar Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Talas Müftüsü Bünyamin Turgut, Hacılar Müftüsü Yusuf Ay, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşının okunmasının ardından görme engelli öğrencilerin Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programın açış konuşmasını yapan Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, “Dünyada birbirimize destek olmak. Dünyada birbirimize yardım etmek. Dünyayı birbirimize daha yaşanabilir hale getirmenin çaba ve gayreti içerisinde olmak zorundayız. Bugün burada yaptığımız bu program bizlere umut aşılamakta, bize gelecek hedefi göstermektedir. Dolayısıyla kıymetli misafirler hayatın hiçbir şekilde engel tanımadığını, insanların birbirinin kurdu olmaktan ziyade insanların birbirinin yurdu olma zorunluluğunu bizler bir mümin olarak Müslümanlar olarak ortaya koymak durumundayız.” dedi.

KAYSERİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:25

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.