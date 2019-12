Başkan Üçkan: "Ailelerimizin talebi üzerine tugayda misafir ettik, mutlu bir şekilde ayrıldılar" Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan: "Kayserimize yakışır çok güzel bir anıt çalışmamız devam ediyor"

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, dün gerçekleştirilen 17 Aralık şehitleri yıldönümü programına katılan ailelerin Kayseri'den mutlu bir şekilde ayrıldığını ifade ederek; "Ailelerimizin talebi üzerine tugayımızda misafir ettik. Allah’a çok şükür de mutlu bir şekilde ayrıldılar" dedi.

Dernek binasında açıklamalarda bulunan Başkan Üçkan, ailelerin onurlu duruşuna kimsenin gölge düşürmesine müsaade etmelerinin mümkün olmadığını belirterek; "Dün 17 Aralık!’tı. 3 yıl önce Kayseri’nin huzuruna yönelik yapılan saldırıda 15 Mehmetçiğimizi 54 kahraman gazimizle beraber yad ettik. Bizler var olduğumuz sürece şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Onun için de elimizden geldiği kadar Kayseri olarak ilk günden bu güne kadar unutmadığımızı belirtmek için fedakarlıklar yapıyoruz. Dün de hamt olsun Kayseri’deki tüm şehitlerimiz ve özellikle 15 şehidimizle ilgili 3. yılında bir program yaptık. Bu programda Kayseri dışındaki tüm ailelerimizi burada ağırlayıp gazilerimizle beraber misafir ettik. Kayseri valimize, belediye başkanımıza, garnizon komutanımıza, tugayımıza, halkımıza ve tüm kurumlara teşekküre diyorum. Burada onları ağırlamanın gururunu yaşadık. İyi bir şekilde onları misafir ederek yolcu ettik. İnanıyorum ki; Kayserimizde her ferdin şehit ailelerimize ve gazilerimize kapıları açık. Evlerinin en güzel köşesi onlara misafir edilmesi için hazır. Buradaki tüm vatandaşlarımızın aynı duyguları paylaştığını biliyorum. Ama şehit ve gazi ailelerimizin tamamı Kayserimize davet edildiğinde tugayımızda kalmak istediler. Kalma amaçlarının sebebi de burada çocuklarının askerlik görevlerini icra ederken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havasını teneffüs edip o havayı bir kez daha içlerine sindirmekti. Ailelerimizin talebi üzerine orada misafir ettik. Allah’a çok şükür de mutlu bir şekilde ayrıldılar. Şehit ve gazi dediğimiz zaman vatan, bayrak, ezan söz konusu. Bu konu üzerine kimsenin farklı şekilde hareketlere girmesi de bizim tarafımızdan tasvip edilemez. Özellikle buradan seslenmek istiyorum; bu tür olumsuzluklara, bu tür düşüncede olanlara lütfen gerekli hassasiyet gösterilsin. Ailelerimizin oradaki onurlu duruşuna kimsenin gölge düşürmesine müsaade etmemiz mümkün değil. Onun için de ailelerimiz burada ayrılırken de çok şükür Kayseri halkımızın misafirperverliğinden memnun ayrıldılar. Kayseri, Allah’a çok şükür Türkiye’ye örnek olacak şekilde şehitlerine, gazilerine sahip çıkmasını bilir" ifadelerini kullandı.



"Çok güzel bir anıt çalışmamız var"

Terör saldırısının meydana geldiği yerde yapılacak olan anıt çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Dernek Başkanı Üçkan; "Kayserimiz her şeye örnek olduğu gibi inşallah buna da örnek olacak. Biliyoruz ki Türkiye’nin her yerinde şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Şehitlerimizle, gazilerimizle ilgili yapılan birçok güzellikler var ama anıt konusuna gelindiği zaman ilk defa böyle bir çalışma Kayseri’de yapıldı. Olay yerinde anıt yapılması konusu başka bir yerde zannediyorum ki yok. İlk gün itibariyle burada anıt yapılması gerektiğine inandığımız için girişimlerimizi yaptık. Ama süreç içerisinde hem anıtımızın yeri hem de anıtımızın şuandaki mevcut durumun biraz daha farklı olması gerektiği kanaati oluştu. 34 ay önce çalışmalarımıza başladık. Bu 17 Aralık’a yetişemeyeceği için mevcut anıta müdahale yapmak istemedik. Valiliğimiz ve büyükşehir belediye başkanlığımızla gerekli çalışmalar yapılıp ailelerimizin talebi üzerine önümüzdeki 17 Aralık’ta Kayserimize yakışır çok güzel bir anıt çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.

