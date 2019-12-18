Bocce'de kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü BocceBowlingDart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 20192020 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Bocce İl Birinciliği müsabakalarında kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor.

Talas Spor Salonu Bocce sahasında düzenlenen müsabakalarda 45 okuldan 600’ü aşkın sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Küçük ve yıldız kategorileri tamamlanan turnuva gençler kategorisinde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Düşük hava sıcaklığına rağmen katılımın yüksek olduğu müsabakalar bu hafta sona erecek.

Müsabakaların sonunda düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan tüm okullara teşekkür ederken, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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