Başkan Palancıoğlu: “Anbar ve Küçükali mahallelerimiz, Kayseri’nin yeni gelişen ve büyüyen mahalleleri oldu”

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallelerinde bulunan 84 daire ile 2 işyerini açık artırma ile ihale üzerinden satışa sundu. Yoğun bir ilginin olduğu ihaleden birçok vatandaş ev sahibi olarak ayrıldı.

Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler ürettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayan belediyemiz yepyeni prestijli ve nitelikli bir mahalleler ortaya çıkardı. Anbar ve Küçükali Mahallelerimiz yeni yapılaşmayla birlikte Kayseri’nin yeni gelişen ve büyüyen mahalleleri oldu. Amacımız evsiz vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını sağlamak” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek, “Kentsel dönüşüm projelerimizde halkımızın hakkını koruyor, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmiyoruz. Daireler şuan oturmaya hazır vaziyette vatandaşlarımıza teslim edildi. Yeni bir yıla yeni evlerinde girecek vatandaşlarımıza konutlarının hayırlı olmasını diler, ağız tadı ve huzur içinde oturmalarını dilerim” diye konuştu.

KAYSERİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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