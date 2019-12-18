Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmada kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D., S.A. ve M.T. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve S.A. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAYSERİ
18 Aralık 2019 Çarşamba
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