Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmada kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D., S.A. ve M.T. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve S.A. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KAYSERİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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