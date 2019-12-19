Kayseri Şeker’in Kredi Notu “A” ve “A2” Oldu

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerinden Kayseri Şeker, Türkiye’deki SPK lisanslı 5 Kredi derecelendirme kuruluşu arasında olan TURKRATİNG tarafından uzun vadeli ulusal kredi derecelendirmede TR A, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme de ise TR A2 notu aldı.

TURKRATİNG, Kayseri Şeker’in 30 Nisan 2019 bilançosu, şirket kuruluşu, ortaklık yapısı, geleceğe yönelik yatırım planlamaları ve hedefleri gibi kriterleri göz önünde bulundurarak, Kayseri Şeker’i yatırım yapılabilir ve güçlü borç ödeme kabiliyetine sahip kuruluş olarak belirledi. Kayseri Şeker’in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notunu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu ise TR A2 olarak açıkladı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kredi notu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Şeker olarak faaliyet gösterdiğimiz sektördeki konumumuz, Türkiye’nin genel şeker üretimindeki payımız, ortaklık yapımızın gücü, bağlı ortaklıklarımızla oluşturduğumuz entegre yapı, etkin yönetim performansı ve finansal yapımız kredi notumuzu destekleyen önemli unsurlar oldu. Halka açık şirket statüsünü kazanma ve Borsa İstanbul’a kote olmak için yaptığımız çalışmalar açısından çok önemli buluyoruz” dedi.

“Konsolide aktif büyüklüğümüzü 3.3 milyar liraya yükselttik”

Kayseri, Boğazlayan ve Turhal fabrikalarıyla günlük 34 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olan Kayseri Şeker, Türkiye üretim kotasının yüzde 16.3’ünü karşılıyor ve sektöründe üçüncü sırada yer alıyor. Hayvancılık, seracılık, akaryakıt ürünleri ticareti ve nakliyecilik, dokuma çuval imalatı, toprak analizi, madencilik, lisanslı depoculuk ve enerji üretim faaliyetlerinde bulunan Kayseri Şeker, şeker pancarı ekiminden, kristal şekerin nihai alıcısına ulaştığı sürece kadar sahip olduğu entegre yapısıyla da sektöründe önemli üreticiler arasında yer alıyor.

TURKRATİNG tarafından açıklanan raporda ise Kayseri Şeker’in sektör genelinde ıskontosuz satışlarda vadelerin uzaması ile ticari alacaklarının ortalama vadesinin 28 günden 75 güne yükseldiği, bir önceki dönem 437 milyon TL olan ticari alacaklarının 30 Nisan 2019’da yüzde 121.3 artışla 969 milyon TL’ye yükseltildiği ve finansal toplam yükümlülüklerinin bir önceki döneme göre 2.5 kat büyüyerek 1.37 milyar lira seviyesine yükseldiği bilgilerine de yer verildi.

Kayseri Şeker’in kısa vadeli kredilerinin 500 milyon TL’lik kısmının, mali dönem kapanmadan uzun vadeli finansmana dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini de belirten Hüseyin Akay, “Konsolide aktif büyüklüğümüz 2016 yılından itibaren her dönem istikrarlı bir oranda büyüdü. Son dönemde ise Turhal Fabrikası’nın satın alınması ve ticari alacak düzeyindeki artışların ağırlıklı etkisiyle yüzde 63 büyüyerek konsolide aktif büyüklüğümüzü 3.3 milyar liraya yükselttik. Turhal Şeker Fabrikası’nın bünyemize dâhil olmasının ardından yüzde 39.1 artışla 1.25 milyar liraya ulaşan maddi duran varlıklarımız ve yine Turhal’ın sahip olduğu A kotasının değeri olan 276 milyon liranın maddi olmayan duran varlıklara eklenmesi aktif büyümemizde etkili oldu. Kısa vadeli kredilerinin 500 milyon liralık kısmının, mali dönem kapanmadan uzun vadeli finansmana dönüştürme çalışmalarına ise devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

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