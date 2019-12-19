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Yenipazar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e teşekkür ziyareti

İHA

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Belediye Meclis üyeleri, Köy muhtarları, bölge çiftçileri ile birlikte başarılı bir kampanya dönemi yaşanmasından dolayı Başkan Akay'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Yenipazar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e teşekkür ziyareti

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Belediye Meclis üyeleri, Köy muhtarları, bölge çiftçileri ile birlikte başarılı bir kampanya dönemi yaşanmasından dolayı Başkan Akay’a teşekkür ziyaretinde bulundular.
Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kampanyanın hayır ile sonuçlanması temennilerini, dileklerini, iletmek için buraya kadar zahmet etmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah Çiftçilerimizin işini, gelirlerini bereketli eylesin. Allah nice kampanyalarda ağız tadı ile birlikte olmayı nasip eylesin hepsine teşekkür ediyorum dedi.
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Biz Kayseri Şeker olarak büyük bir aileyiz. çiftçimizle, çalışanlarımızla bu işi hep birlikte başarıyoruz onun için de bu dayanışma duygusu, arzusu, gayreti bizim için oldukça anlamlı ve değerlidir. Ben hepsinin yüreğine, ellerine sağlık diyorum Allah bizim bu güzel yürekli insanlara hizmette elimizden geldiği kadar yardımcımız olsun bizim de gayretimiz bu istikamette Cenabıı Allah yardımcımız olsun inşallah bizim başımızı eğdirmesin, mahcup ettirmesin.
Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran: Kazasız, belasız başarılı, şeker oranı ve verimi yüksek bir kampanya dönemi geçirdik ondan dolayı Köy muhtarları ve pancar çiftçilerimizle birlikte Başkanımız Hüseyin Akay’a teşekkür ediyoruz. Nice hayırlı kampanyalar diliyoruz.
73 Yaşındaki pancar Çiftçisi Şevket Açıkyürek: Eskiden Pancarı tarlada Çapaya başlıyorduk bir yıl önceki pancar parasını ancak bir yıl sonra alabiliyorduk. Şimdi pancarın ucu tarlada bitiyor 1. Aya varmadan paramızı alıyoruz bu bizim için bir nimettir. Biz Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak Turhal Şeker Fabrikasının bünyemize katılması ile tatmin olmuyoruz hep daha ileridaha ileri diyoruz.
Ben 73 yaşındayım anadan doğma çiftçiyim benim yapacak başka işim yok. Çocuklarım da az çalışıyorsa karşılığını az alıyor. Çok çalışıyorsa karşılığını çok alıyor. Oradan çoluğuna çocuğuna bir ekmek sağlıyor. Temelden bu fabrikayı kuranlardan Allah razı olsun.
Biz Başkanımız Hüseyin Akay’ı çok seviyoruz. Kendisini neden dolayı seviyoruz, paramıza sahip olduğu için çok seviyoruz. Turhal Şeker Fabrikasının bahsini yapıyoruz kimse kimseye bir fabrika hediye etmiş değildir. Bizler çalışacağız bu adam da önderliğimizi yapacak. Paramıza sahip olacak. Yerinde yatırım yapacak. Saz ile söz ile değil, çiftçinin alın terini kendi bedeninde hissedecek ki bizim paramıza da sahip olsun" dedi.

KAYSERİ

19 Aralık 2019 Perşembe

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