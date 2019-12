ERÜ’de “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türk Gençlik Kulübü tarafından “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Konuşmacı olarak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2526. Dönem Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy katıldı.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Gençlik Kulübü Başkanı Onur Yıldız, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’da konuşmasında katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a teşekkür etti.

Rektör Çalış, “Türkler dünyanın en kadim milletidir. Bizler sahip olduğumuz kültür, sanat, ilim ve medeniyet anlayışımız ile tarih boyunca dünyayı etkilemiş bir milletiz. Kültürlerin en önemli özelliği, gelişime ve değişime açık olmasıdır. Değişmemesi gerekenler ise, birlikte yaşamayı ve kültürel sürekliliği sağlayan ortak bellektir. Kültürlerin sürekliliği veya erimesinde, bu temel dinamiğin yanında jeopolitik ve demografik yapı da önemli bir faktör olarak karşımızda durmaktadır. Güçlü kültürlerle yan yana yaşayan ve önemli geçiş güzergâhları üzerinde bulunan Türk Dünyası’nın jeopolitik konumu, bir taraftan kültürel dinamizm için önemli bir fırsat oluştururken, bir taraftan da güçlü kültürlerle yakınlığı sebebiyle kültürel yozlaşma veya erime gibi önemli bir tehdidi de içerisinde barındırmaktadır. Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset kavramları hakkında bugün burada misafirimiz tecrübe ve derin bilgileri ile bizi bilgilendireceklerdir. Millilik ve bağımsızlık bir biri ile direk ilişkili kavramlardır. Millilik her alanda olması gereken bir değerdir. Her alanda milli olmazsak bağımsızlıktan da bahsedemeyiz. Türk Milleti istiklali, istikbali, bağımsızlığı ve hürriyeti için yaşar. Özellikle millilik burada çok önemlidir. Millilik ve bağımsızlık birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Dolaysıyla bu kadar millilikten bahsedince şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gösterdiği hedef olan dünyada ilk on ekonomiye girmemiz içinde özellikle teknolojide milli olmamız gerekiyor. Eğer biz milli ilacımızı, milli aşımızı milli silahımızı geliştirmezsek tam bağımsızlıktan söz edemeyiz. Dolayısıyla, milliliğin her alanda olması gerektiğini ifade ediyor, Prof. Dr. Sayın Ruhi Ersoy’a katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın konuşmasının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2526. Dönem Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” konulu konferans verdi.

Siyasi deneyimlerini katılımcılar ile paylaşan Ersoy, “Hepiniz ve her biriniz bilgiye erişim konusunda hiçbir sorunu olmayan gündelik hayat içerisinde artık internet dünyasından her an her türlü bilgiye erişme imkanı yakaladığınız bir çağda yaşıyorsunuz. Fakat bilginin sindirilmesi ve bilgiyi eyleme dönüştürebilerek bilgiyi bilgeliğe ve şura dönüştürebilen bilgi felsefesinin oluşabilmesi için bir dinginlik gerekiyor. Herkesin bilgiye ulaştığı bir ortamda sözel ortamda klasik bir konferansın ne anlamı var denilebilir. Ama tesis edilen ortam ve tesis edilen ortam içerisindeki paylaşım ile atmosfer bilgi kadar değerlidir. İnsanın tabiatta yeryüzü serüveni ile başlayan insanın tabiatla ve insanın insanla birlikteliğinin toplamında yapıp ettiği, ürettiği maddi ve manevi unsurların toplamına kültür deniyor. Kültürün çok sayıda tanımı vardır. Tabiat doğal halinde müdahale edilmeyendir. Kültürle tabiatın farkı kültür işlenendir. Tabiat doğal halinde bırakılandır. Kent ormanları bir kültürdür. Ama vahşi ormanlar genel olarak ormandır. Park bir kültürdür. Ama Vahşi haliyle var olan orman bir tabiattır. Tabiata müdahale ettiğiniz zaman insan unsuru devreye girer ve kültür meydana gelmeye başlar. Bu kültürün zaman içerisinde milletlerin medeniyetlerinin derinliklerine göre kendi kültür kodlarına göre, kendi kromozomlarına göre, iş tutuş biçimleri de milli kültürlerini oluşturur. İşte bu çerçeveden baktığımızda Sayın Rektörümüzün de konuşmalarında ifade ettiği Türk tarihi, insanlık tarihinin medeniyet üreten milletleri kategorisinde kabul edilen istisna bir yere sahiptir. İşte tabiatı işleme, insanı insanla kendi topluluklarının başka topluluklarla olan münasebetinde hayata bakış tarzını, hadiseler karşısındaki tutumları onların milli karakterlerini ortaya koyar ” diye konuştu.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a plaket takdiminin ardından sona erdi.

KAYSERİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.