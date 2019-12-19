ERÜ’de “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” Konulu Konferans Düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ERÜ’de “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” Konulu Konferans Düzenlendi

İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türk Gençlik Kulübü tarafından "Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Konuşmacı olarak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2526. Dönem Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy katıldı.

ERÜ’de “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türk Gençlik Kulübü tarafından “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Konuşmacı olarak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2526. Dönem Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy katıldı.
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Gençlik Kulübü Başkanı Onur Yıldız, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’da konuşmasında katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a teşekkür etti.
Rektör Çalış, “Türkler dünyanın en kadim milletidir. Bizler sahip olduğumuz kültür, sanat, ilim ve medeniyet anlayışımız ile tarih boyunca dünyayı etkilemiş bir milletiz. Kültürlerin en önemli özelliği, gelişime ve değişime açık olmasıdır. Değişmemesi gerekenler ise, birlikte yaşamayı ve kültürel sürekliliği sağlayan ortak bellektir. Kültürlerin sürekliliği veya erimesinde, bu temel dinamiğin yanında jeopolitik ve demografik yapı da önemli bir faktör olarak karşımızda durmaktadır. Güçlü kültürlerle yan yana yaşayan ve önemli geçiş güzergâhları üzerinde bulunan Türk Dünyası’nın jeopolitik konumu, bir taraftan kültürel dinamizm için önemli bir fırsat oluştururken, bir taraftan da güçlü kültürlerle yakınlığı sebebiyle kültürel yozlaşma veya erime gibi önemli bir tehdidi de içerisinde barındırmaktadır. Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset kavramları hakkında bugün burada misafirimiz tecrübe ve derin bilgileri ile bizi bilgilendireceklerdir. Millilik ve bağımsızlık bir biri ile direk ilişkili kavramlardır. Millilik her alanda olması gereken bir değerdir. Her alanda milli olmazsak bağımsızlıktan da bahsedemeyiz. Türk Milleti istiklali, istikbali, bağımsızlığı ve hürriyeti için yaşar. Özellikle millilik burada çok önemlidir. Millilik ve bağımsızlık birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Dolaysıyla bu kadar millilikten bahsedince şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gösterdiği hedef olan dünyada ilk on ekonomiye girmemiz içinde özellikle teknolojide milli olmamız gerekiyor. Eğer biz milli ilacımızı, milli aşımızı milli silahımızı geliştirmezsek tam bağımsızlıktan söz edemeyiz. Dolayısıyla, milliliğin her alanda olması gerektiğini ifade ediyor, Prof. Dr. Sayın Ruhi Ersoy’a katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın konuşmasının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2526. Dönem Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy “Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset” konulu konferans verdi.
Siyasi deneyimlerini katılımcılar ile paylaşan Ersoy, “Hepiniz ve her biriniz bilgiye erişim konusunda hiçbir sorunu olmayan gündelik hayat içerisinde artık internet dünyasından her an her türlü bilgiye erişme imkanı yakaladığınız bir çağda yaşıyorsunuz. Fakat bilginin sindirilmesi ve bilgiyi eyleme dönüştürebilerek bilgiyi bilgeliğe ve şura dönüştürebilen bilgi felsefesinin oluşabilmesi için bir dinginlik gerekiyor. Herkesin bilgiye ulaştığı bir ortamda sözel ortamda klasik bir konferansın ne anlamı var denilebilir. Ama tesis edilen ortam ve tesis edilen ortam içerisindeki paylaşım ile atmosfer bilgi kadar değerlidir. İnsanın tabiatta yeryüzü serüveni ile başlayan insanın tabiatla ve insanın insanla birlikteliğinin toplamında yapıp ettiği, ürettiği maddi ve manevi unsurların toplamına kültür deniyor. Kültürün çok sayıda tanımı vardır. Tabiat doğal halinde müdahale edilmeyendir. Kültürle tabiatın farkı kültür işlenendir. Tabiat doğal halinde bırakılandır. Kent ormanları bir kültürdür. Ama vahşi ormanlar genel olarak ormandır. Park bir kültürdür. Ama Vahşi haliyle var olan orman bir tabiattır. Tabiata müdahale ettiğiniz zaman insan unsuru devreye girer ve kültür meydana gelmeye başlar. Bu kültürün zaman içerisinde milletlerin medeniyetlerinin derinliklerine göre kendi kültür kodlarına göre, kendi kromozomlarına göre, iş tutuş biçimleri de milli kültürlerini oluşturur. İşte bu çerçeveden baktığımızda Sayın Rektörümüzün de konuşmalarında ifade ettiği Türk tarihi, insanlık tarihinin medeniyet üreten milletleri kategorisinde kabul edilen istisna bir yere sahiptir. İşte tabiatı işleme, insanı insanla kendi topluluklarının başka topluluklarla olan münasebetinde hayata bakış tarzını, hadiseler karşısındaki tutumları onların milli karakterlerini ortaya koyar ” diye konuştu.
Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a plaket takdiminin ardından sona erdi.

KAYSERİ

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'deki 46 hırsızlık olayında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki 46 hırsızlık olayında 20 kişi tutuklandı
Kayseri'deki asayiş olaylarında 261 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki asayiş olaylarında 261 kişi tutuklandı
Sürücüleri para vermeleri için taciz eden 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sürücüleri para vermeleri için taciz eden 10 çocuğun ...
Narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 38 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda gözaltına ...
Kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 1143 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 1143 araç trafikten ...
Kadir Has Ortaokulu Öğrencileri Ankara'yı Gezdi
YEREL HABERLER Kadir Has Ortaokulu Öğrencileri Ankara'yı Gezdi
TEMA Kayseri Proje Öğretmenleriyle Buluştu
YEREL HABERLER TEMA Kayseri Proje Öğretmenleriyle Buluştu
Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor
YEREL HABERLER Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor
Yenipazar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Yenipazar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e teşekkür ...
Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu
YEREL HABERLER Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu
Şamil Çinaz: "Vicdanım rahat"
YEREL HABERLER Şamil Çinaz: "Vicdanım rahat"
Kayseri Şeker’in Kredi Notu “A” ve “A2” Oldu
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’in Kredi Notu “A” ve “A2” Oldu
Kayserispor'da sakatlık şoku Mensah ve Poulain devreyi kapattı
YEREL HABERLER Kayserispor'da sakatlık şoku Mensah ve Poulain ...
Kayserispor Başakşehir maçı biletleri satışta
YEREL HABERLER Kayserispor Başakşehir maçı biletleri satışta
Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldığını duyurdu
YEREL HABERLER Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldığını duyurdu
İtirafçı olan FETÖ sanığına 1 yıl 11 ay hapis
YEREL HABERLER İtirafçı olan FETÖ sanığına 1 yıl 11 ay hapis
Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu
YEREL HABERLER Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali ...
Kayserispor-Başakşehir maçını Şansalan yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Başakşehir maçını Şansalan yönetecek
Başkan Palancıoğlu: “Anbar ve Küçükali mahallelerimiz, Kayseri’nin yeni gelişen ve büyüyen mahalleleri oldu”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Anbar ve Küçükali ...
Heyet-i Temsiliye Atletizm Yarışmalarının İlk Gün Müsabakaları Sona Erdi
YEREL HABERLER Heyet-i Temsiliye Atletizm Yarışmalarının İlk Gün ...
Bocce'de kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Bocce'de kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X