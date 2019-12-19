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ERÜ’de “4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı” Düzenlendi

İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ASPİLSAN Enerji Sanayi tarafından '4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı' düzenlendi.

ERÜ’de “4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı” Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ASPİLSAN Enerji Sanayi tarafından '4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı' düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen çalıştayın açılış programına, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Çoşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bedri Dursun ile çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmalarında ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bedri Dursun, ASPİLSAN’ın ARGe çalışmalarını anlattı.
Dursun, “ASPİLSAN Enerji ailesi olarak bu bir yıllık süreç sektörümüzün diğer unsurları gibi bizim için de çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. 2017 yılının Ocak ayında hayata geçirdiğimiz Kayseri ArGe merkezinde kritik ve önemli projelere imza attık. Savunma sanayi için özgün bataryalar ürettik. Ayrıca bu yıl içerisinde Kayseri’de yeni bir fabrika kurulması çalışmalarına başladık. 2020 yılında temelini atacağımız bu fabrika ile 2021 yılı itibariyle ilk yerli ve milli lityum iyon pil üretimini sağlamış olacağız” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da, konuşmasında üniversiteleri hakkında bilgiler verdi.
Rektör Yardımcısı Kılıç, “Üniversitemiz 19 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 39 araştırma ve uygulama merkezi ile gerçekten orta ölçekli ve büyük ölçekli üniversiteler konumunda değerlendirilecek bir potansiyele ulaştı. 40 yılı devirdik, 41. yılı da devirmek üzereyiz. Toplam ön lisans, lisans ve doktora seviyesinde toplam öğrenci sayımız 52 bin. 43’ü yabancı olmak üzere 2 bin 241 akademisyene sahibiz. Devam eden yabancı uyruklu öğrenci sayımız 2 binin üzerinde. Bugüne kadar da 157 bin mezun vermiş durumdayız” diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de konuşmasında, ASPİLSAN’ın Mimarsinan OSB’de yeni yapılacak fabrikada üretimine devam edeceğini kaydetti.
Piyade, “ASPİLSAN’a Kayseri’nin imkanları ile Sanayi Odası, Ticaret Odası, üniversitemizin destekleri ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde çok güzel bir yer tahsisi yapıldı. Yaklaşık 25 bin metre kare kapalı alanda kurulacak bir fabrika. Bu fabrika ile biz hem istihdamı artıracağız, hem de enerjide ses getirecek ürünler üreteceğiz” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, ASPİLSAN Ankara ARGE Müdürü Ahmet Altınay’ın moderatörlüğünde “Pil ve Batarya Teknolojilerindeki Gelişmeler” konusunda ki sunumları ile devam etti.

KAYSERİ

19 Aralık 2019 Perşembe

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