Kayseri’de yakalanan 2 DEAŞ’lı adliyeye sevk edildi

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Kayseri’de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 5 DEAŞ’lıdan 2'si tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin DEAŞ eylem ve faaliyetlerini engellemek için yaptıkları operasyon sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine götürüldü.

Yakalanan şahıslardan 2'si yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

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