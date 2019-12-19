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Kayseri'de yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ'lı beraat etti

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen sene yılbaşı operasyonunda, Fransa'dan Türkiye'ye cihat başlatmak için girdiği ve Türkiye yönetimini tağut, yılbaşı kutlayanları da kafir olarak gördüğü iddiasıyla yakalanan tutuklu sanık Murat Y., beraat etti.

Kayseri'de yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ'lı beraat etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen sene yılbaşı operasyonunda, Fransa’dan Türkiye’ye cihat başlatmak için girdiği ve Türkiye yönetimini tağut, yılbaşı kutlayanları da kafir olarak gördüğü iddiasıyla yakalanan tutuklu sanık Murat Y., beraat etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Fransa'dan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Murat Y. ve beraberinde bulunan Fas uyruklu Nadia N. ile birlikte 31 Aralık 2018’de yapılan operasyon ile yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerden Murat Y.'nin Fransa’dan Türkiye’ye giriş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlayanları kafir olarak gördüğü, Türkiye yönetimi tağut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasi ile yönetilen ülkelerinde tağutun yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini nitelendirdiği öğrenildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen dijital materyal incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edilirken, yılbaşı etkinlikleri de göz önüne alındığında eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y., yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan düzenlenen operasyonla yakalandı. Murat Y. ve Nadia N., emniyetteki ifadelerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi. Murat Y. tutuklanırken, yabancı uyruklu Nadia N. ise serbest bırakıldı.

"Kafa kesmeye falan karşıyım"
Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkan tutuklu sanık Murat Y., kendini savundu. Murat Y., "Telefonumdan çıkan Arapça sözlerden bir bilgim yok. Ben Arapça bilmiyorum. Benim alakam olmayan şeyler. Resimler, telefondan bir uygulamaya girmiştim, oradan gelmiş olabilir. IŞİD ile bir alakam yok. Dostum yok, düşmanım çok. Fransa'da çok sıkıntı yaşadım. 'Tağut' sözlerini de hastalığımdan dolayı söyledim. Hastalanınca aşırı radikalci oluyorum. 'Tağut' diyorum. Kafa kesmeye falan karşıyım. Benim bunlarla hiçbir alakam yok" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda yaklaşık 1 senedir tutuklu bulunan Murat Y.'nin beraatine karar verdi. Beraat kararını duyan Murat Y.'nin dini nikahlı eşi Nadia N. ve annesi gözyaşlarına boğuldu.

KAYSERİ

19 Aralık 2019 Perşembe

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