Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu

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Kayseri’de otomobilinin kontrolünü kaybederek takla atan sürücü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 38 ACJ 998 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis güvenlik amacıyla trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

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