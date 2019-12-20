Musa Soykarcı ve Adil Özhan Eskici'yi ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı ve Kayseri Atletik Spor Kulübü Başkanı Adil Özhan İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.

Yapılan ziyarette Kayseri’de gençlik ve spor faaliyetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Soykarcı ve Özhan’a teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.