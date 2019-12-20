Lider Atletikspor, Hatay Voleybol'u ağırlayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Hatay Voleybol maçı hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta zirvede yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor namağlup unvanını Hatay Voleybol'u yenerek sürdürmek istiyor. Hatay Voleybol karşılaşması öncesi hazırlıklarını antrenör Harun Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da keyifler ve moraller yerinde. Her geçen hafta üzerine koyarak devam eden OSB Teknik Koleji Atletikspor bu sezon şampiyonluk yoluna emin adımlar ile ilerliyor.

Ligde oynadığı 6 maçının tamamını kazanarak 17 puanla zirvede yer alan OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluk yoluna hata yapmak istemiyor.

Cumartesi günü OSB Spor Salonunda oynanacak olan 7.hafta karşılaşmasında Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Hatay Voleybol müsabakası saat 13.00'de başlayacak.

KAYSERİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.