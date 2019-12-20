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Başkan Büyükkılıç, "Turizmin, şöyle bir omuz verilse önemli noktaya geleceğini biliyoruz"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla "Kayseri'de Turizm" konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Dr. Cem Günay ve eşi Elif Dağdeviren'ın da katıldığı toplantıda Kayseri'nin turizm değerleri ile ilgili önemli tespitler yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, "Turizmin, şöyle bir omuz verilse önemli noktaya geleceğini biliyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla “Kayseri’de Turizm” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Dr. Cem Günay ve eşi Elif Dağdeviren’ın da katıldığı toplantıda Kayseri’nin turizm değerleri ile ilgili önemli tespitler yapıldı.
“Kayseri’de Turizm” konulu toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yan sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Günay, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı Başkanı ve Film Yapımcısı Elif Dağdeviren, bürokratlar ve turizmciler katıldı.
Kayseri’nin tanıtım filminin de gösterildiği toplantıda Kayseri’nin turizmi değerleri açısından çok zengin bir şehir olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında 75 milyon olarak koyduğu turist hedefi için bizlerin de bir şeyler yapması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kayseri’nin turizm konusunda çok önemli değerleri var. Şöyle bir omuz verilse önemli noktaya gelineceğini biliyoruz. Bizler bu anlayışla çalışıyoruz. Bütün güzellikleri hep beraber paylaşacağız ve daha yukarılara taşıyacağız” dedi.
Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı Başkanı ve Film Yapımcısı Elif Dağdeviren de konuşmasında Başkan Memduh Büyükkılıç’ın bakış açısının şehir için bir şans olduğunu dile getirerek, “Bir ilde yapılacak işlerde ancak bir şekilde başarılı olunur. O ilin inanması ve sahiplenmesi gerekiyor. Çok belediye ile iş yapıyorum; ama Kayseri’nin başına gelmiş en iyi şeylerden birisi Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim hayatımda etkilendiğim çok az Başkan oldu. Birincisi yaptığı işe inanıyor. İkincisi insanların oturduğu koltuğa saygı gösterilir; ama o koltukta oturana sevgi duyulması çok önemli. Başkanımızla konuştuğumda bir şeyler öğreniyorum. Bana bilgi ve ilham akıyor. Çünkü Kayseri’yi aşkla anlatıyor” diye konuştu. Elif Dağdeviren, konuşmasında Kayseri’nin zenginliklerini anlatarak bu zenginliklerin değerlendirilmesi için görüşlerini dile getirdi. Dağdeviren Kayseri'nin önemli bir potansiyeli olduğunu vurgulayarak "Benim yükselenim Kayseri olacak" diye konuştu.
"KAYSERİ BÜYÜK BİR HAZİNENİN ÜZERİNDE"
Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Günay da Türkiye’nin turizmde önemli bir yerde olduğunu söyledi. Çok daha iyi noktalara gelinebileceğini vurgulayan Günay, “Türkiye, turizmde dünyanın en büyük oyunculardan birisi. Turist sayısında dünyada 6’ıncı sıradayız. Turist sayısında dünyanın ilk 10 şehri arasında Antalya ve İstanbul var. Bunu Türk insanı başardı. Bu Türkiye tarihinin en büyük başarılarındandır. Buna Kayseri ve benzer şehirler de dahil olursa, gerçek zenginliklerimiz de turizme dahil edilirse Türkiye’ye tutabilene aşk olsun” dedi. Dr.Cem Kınay, Kayseri'nin büyük bir hazinenin üzerinde oturduğunu kaydetti.

KAYSERİ

20 Aralık 2019 Cuma

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