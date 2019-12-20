Genç Boksörler Okullar Arası İl Birinciliğinde Ringe Çıktı

"O benim sünnetim değildi"

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Okullar Arası Genç A Erkekler Boks İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.

07 08 Aralık 2019 tarihleri arasında Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi Barbaros Tesislerinde düzenlenen müsabakalara 24 okuldan 30 ferdi sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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