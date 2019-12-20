Voleybol Müsabakaları Sürüyor

"O benim sünnetim değildi"

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılıyor.

07 Aralık 2019 tarihinde başlayan müsabakalara minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 180 okul takımı katılım sağlıyor.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakalar 13 Ocak 2019 tarihinde final müsabakaları ile son bulacak.

KAYSERİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

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