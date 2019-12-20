Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

"O benim sünnetim değildi"

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20192020 Tenis İl Temsilciği faaliyet programında yer alan Okullar Arası Tenis İl Birinciliği başladı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Tenis İl Birinciliği müsabakalarına 48 okuldan 150’yi aşkın sporcu katılıyor.

Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılacak olan müsabakalar sonunda dereceye girecek takımlar ilimizi Bölge Şampiyonalarında temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

KAYSERİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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