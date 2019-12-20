Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü yapıldı

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), Uluslararası Ofisi tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen Filistin Günü etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı.

Etkinlikte Filistinli öğrenciler, diğer Türk ve uluslararası öğrencilere kültürlerini ve ülkelerini tanıttı.

İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Filistinli öğrenciler kültürlerini, ülkelerinin tarihini, yaptıkları sunumlar ve filmlerle anlattı.

Filistinli öğrenciler ayrıca geleneksel kıyafetlerini de tanıttı.

Ülkeleri hakkında sosyal, kültürel, coğrafi ve tarihi bilgiler veren öğrenciler, etkinlik sonunda katılanlara, ülkelerine ait yöresel yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani, amaçlarının üniversitedeki farklı kültürlerden öğrencilerin bir araya getirmek, kaynaşmamalarını, kültürlerini öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu amaçla başlattıkları Kültürlerarası Etkinlik Serisi’nin devam edeceğini bildiren Abrignani, AGÜ’de 50 ülkeden öğrencilerin öğrenim görmekte olduğunu ifade etti.

Abrignani, daha önce de Yemen, Fas, Kenya, Pakistan, Suriye ve Mısır günleri düzenlediklerini anımsattı.

KAYSERİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.