20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

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Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Hatice B. Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yakalandı. Hatice B.'nin hakkında yapılan araştırmalarda, 3 farklı ilden 11 ayrı dosya nedeniyle arandığı ve hakkında 20 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatice B. cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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