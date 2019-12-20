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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

İHA

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Hatice B. Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yakalandı. Hatice B.'nin hakkında yapılan araştırmalarda, 3 farklı ilden 11 ayrı dosya nedeniyle arandığı ve hakkında 20 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatice B. cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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