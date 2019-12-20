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Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var"

İHA

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun, "Sahaya çıktığımızda puanlarımızı almak zorundayız. Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.

Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var"

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun, "Sahaya çıktığımızda puanlarımızı almak zorundayız. Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, topla birlikte çalışarak kondisyon yükledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, kupada 16 takım arasına kaldıklarını ve Fenerbahçe ile eşleştiklerini belirterek, "Türkiye Kupası, ligde gerçekten bizim yaşadığımız bu futbolcu sendromunda büyük katkı yaptığı düşüncesindeyim. Hem böyle çok güzel bir kupaya karşı Türk gençlerini kazanmak adına onları oynatma şansı yakaladığımız bir maç oluyor. Biz de bunu yaşadık. Belki de Süper Lig’deki takımları arasında ilk defa komplesi, yedeklerine kadar Türk olan bir takımla ve kendi altyapımızdan çıkan çocuklarla maçımıza çıktık. Turu geçerek ilk 16’ya kaldık. Kazanımları çok oldu tabi ki. Takımımızdaki birçok genç evladımızı geleceğimiz olan Kayserispor futbolcularını görme imkanı oldu. Onlar da performans olarak formanın hakkını sahada vermeye çalıştılar. İyi oynadıkları bölümler oldu, tabi fizik kondisyon olarak belki zaman zaman düşüş yaşasalar da performanslarıyla turu geçmesini bildiler. O yüzden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabi son 16 turunun kurası çekildi. Kurada da Fenerbahçe çıktı. Tabi oraya gelene kadar ligle ilgili yapmamız gerekenler var. Bu süreçte de gene biz gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü hedefimiz şuanda Ziraat Kupası değil ligde kalabilme, onur mücadelesi. Onun planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Siz de görüyorsunuz takım içerisinde kalan sayıyı. Bununla alakalı da özellikle ikinci yarıda takviyeler konusunda transfer komitesi çalışmalar yapıyor. Ona göre neleri başarabileceğimizi hep beraber göreceğiz inşallah" dedi.

"Başakşehir'in yedek kulübesindeki oyuncuları verin şampiyonluğa oynarım"
Ligde kalmaları için galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu altını çizen Uygun, "Şimdi Başakşehir takımı son 6 yıldır zirve mücadelesi ve zirvenin etrafında dönen, birbirinden kaliteli, dünya çapında birçok yıldızı barındıran hatta yedek kulübesindeki futbolcuları verin bize ben şampiyonluğa oynayayım. Kalite anlamında bu kadar üst seviyede. Ekonomik olarak hiçbir sıkıntısı olmayan, yıllardan beri doğru bir yönetim anlayışıyla ve doğru bir ekiple başarıdan başarıya koşan bir takıma karşı kendi evimizde oynuyoruz. Bizim de yaşadığımız sendromlar ortada. Buna rağmen yine de sahaya çıktığımızda puanlarımızı almak zorundayız. Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var. Bu da Başakşehir maçıyla taraftarımızın, armanın aşığı insanlarla birlikte el ele vererek o coşkuyu sahada gösterip kazanan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Ggünaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Vali Günaydın futbolculara yaptığı konuşmada şehir olarak arkalarında olduğunu ifade ederken, "Fenerbahçe maçından önce de gelmiştik. İnşallah Başakşehir maçından önce de ziyaretimiz size uğur getirir. Ama şanstan ziyade bizim çalışmamız lazım. Çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Kayseri olarak futbolcularımızın yanındayız. Elbette ki sıkıntılar olabilir ama bunları hep beraber aşacağız. Onlar sahada biz saha dışında hep beraber aşacağız inşallah. Ama tabi ki hepimizin biraz silkelenmesi, biraz kendimize gelmemiz lazım. Başarılar diliyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ

20 Aralık 2019 Cuma

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