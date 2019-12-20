62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı Polis uyanık davrandı, kadının 52 yaşında hırsızlık suçundan aranan annesini de yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı Polis uyanık davrandı, kadının 52 ...

İHA

Kayseri polisi, 7 ayrı suçtan aranması bulunan ve 62 yıl 5 ay hapis cezası olan kadın hırsızı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan annesi de adliye önünde bir otomobilin içerisinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızı, cezaevine teslim edildi.

62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı Polis uyanık davrandı, kadının 52 yaşında hırsızlık suçundan aranan annesini de yakaladı

Kayseri polisi, 7 ayrı suçtan aranması bulunan ve 62 yıl 5 ay hapis cezası olan kadın hırsızı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan annesi de adliye önünde bir otomobilin içerisinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızı, cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca Kayseri, Rize, Samsun, Tokat, Ankara, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Bolu'da gerçekleştirdiği ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan yargılama sonucunda 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Pınar Ç.'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Ç., polis ekiplerinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Annesi de adliye yakınında yakalandı
Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Aysel P.'nin (52) akrabası Pınar Ç.'nin yakalandıktan sonra adliye veya emniyet etrafına gelebileceğini değerlendirdi. Adliye çevresinde 07 plakalı bir araçta görülen Aysel P., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızı, cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Gurur duyduğumuz şehrimiz, Erciyesimiz, ülkemiz adına sevindiğimiz bir gün yaşıyoruz"
YEREL HABERLER 170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi Erciyes A.Ş. ...
Migall Hypergross, Kayseri’de hizmet vermeye başladı Başkan Büyükkılıç: “Uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle beraber alışverişte süreklilik sağlanmalı”
YEREL HABERLER Migall Hypergross, Kayseri’de hizmet vermeye ...
Gaziler ‘Emeklilik’ ve ’Emekli maaşı’ tepkisi Yılmaz Üçkan: "Gazilerimizin hakları elinden alındı"
YEREL HABERLER Gaziler ‘Emeklilik’ ve ’Emekli maaşı’ tepkisi Yılmaz ...
Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi
Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı
Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu ...
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına ...
Sabah saat 04.00'da bebek arabasını kontrol eden polis şok oldu Akü hırsızı, çaldığı aküleri bebek arabasıyla götürürken yakalandı
YEREL HABERLER Sabah saat 04.00'da bebek arabasını kontrol eden ...
Futbolun kalbi okul sporlarında atıyor
YEREL HABERLER Futbolun kalbi okul sporlarında atıyor
KAYSERmall Outlet, “Kış Festivali“ ile adını duyurmaya devam ediyor
YEREL HABERLER KAYSERmall Outlet, “Kış Festivali“ ile adını ...
Sahte doğumla tahliye Hırsızlıktan 25 yıl hapis cezası olan kadın sahte doğum raporu ile tahliye oldu Polis ekiplerinin dikkatli incelemesi sonrasında tahliye olan kadın ve sahte evrak çıkaran eşi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte doğumla tahliye Hırsızlıktan 25 yıl hapis ...
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ...
Yerli Malı Haftası'nda anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Yerli Malı Haftası'nda anlamlı ziyaret
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Altın Bebek İl unvanını korumak için çalışmalarımız devam ediyor"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Altın Bebek İl ...
Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü yapıldı
YEREL HABERLER Etkinlik Serisi kapsamında Filistin Günü yapıldı
Ömer Uzun ilk gollerini attı
YEREL HABERLER Ömer Uzun ilk gollerini attı
ERÜ Spor Bilimleri 55 öğrenciyi misafir etti
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri 55 öğrenciyi misafir etti
Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor
YEREL HABERLER Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor
1 yaşındaki Ammar bebek ölü bulundu
YEREL HABERLER 1 yaşındaki Ammar bebek ölü bulundu
Başkan Çolakbayrakdar'dan dünya standartlarında hizmet
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan dünya standartlarında ...
Kentsel dönüşüm projesi modern sosyal donatılarıyla yükseliyor
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm projesi modern sosyal donatılarıyla ...
Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: “Yeni güvenlik soruşturması teklifinde, kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir”
YEREL HABERLER MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: “Yeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X