Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) Genel Sekreteri İlyas Töngüç, "Ülkemizde yaşanan ahlaki ve manevi tahribatın önüne geçmek için çalışıyoruz" dedi.

Kayseri'de, MİLKO tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Hak, Adalet ve Kardeşlik Konferansı' düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve davetliler katıldı.

Konferansta konuşan MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda büyük bir şevk ve heyecanla bu önemli çalışmayı gerçekleştirdik. Bu önemli vazifede görev alan Kayseri’de sivil toplu kuruluşlarına ve milli görüşçü kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Hak ve adalet gibi önemli bir konunun bütün Türkiye’de 15’incisini gerçekleştirdiğimiz, bundan sonrada bütün Türkiye’mize yayılmasını arzu ettiğimiz bu çalışmalar vesilesi ile yaşanmakta olan ahlaki ve manevi tahribatın önüne geçilmesi, 50 yılına girmiş olan milli görüş harekatımızın milletimizin bu ahlaki tahribatın önüne geçilmesinde atmış olduğu bu adımlar önemlidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 'Hak, Adalet ve Kardeşlik' konulu konferans verdi.

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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