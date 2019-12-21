Develi'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı

Develi'de Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıya, Develi Kaymakamı Murat Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yetişir, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özcan Cengiz katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru toplantı ile ilgili, "Aile, çalışma ve sosyal hizmetler, içişleri, adalet, milli eğitim ve sağlık bakanlıklarımız ile diyanet işleri başkanlığımızca yapılan protokol gereğince 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' gereğince başkanlığımda Cumhuriyeti başsavcımız ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri ve uzman personellerimiz ile beraber konuyla alakalı toplantımız gerçekleştirdik. Toplantıda koordinasyon planı doğrultusunda bizlerde ilçemiz düzeyinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda aldığımız kararları ve planları etkili ve kararlı bir şekilde uygulayacağız" dedi.

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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