Başkan Altun Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Altun Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı

İHA

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 'Kariyer Günleri' kapsamında Bünyan Anadolu Lisesi'ndeki son sınıf öğrencileri bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Başkan Özkan Altun, sohbet ve söyleşi havasında geçen programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Başkan Altun Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 'Kariyer Günleri' kapsamında Bünyan Anadolu Lisesi'ndeki son sınıf öğrencileri bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Başkan Özkan Altun, sohbet ve söyleşi havasında geçen programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.
Konuşmasında hayatından kesitler aktaran Başkan Altun, gençlere ellerindeki imkanları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Başkan Altun; "Yaşadığımız dönemde istediğiniz her türlü bilgiye kolayca ulaşma imanına sahipsiniz. Geleceğiniz adına önemi bir dönemeçtesiniz. Zamanınızı verimli ve iyi kullanın. Aileniz ve devletimiz tarafından sizlere sunulan imkanları en verimli şekilde kullanın. Gelecekteki yaşantınız için bugün bir kaç hobinizden, alışkanlığınızdan mahrum kalabilirsiniz ama hedefinize ulaştığınızda, bunun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Hayatta mutlaka bir hedefleriniz olsun. Eminim bir gün hepiniz güzel yerlerde, güzel görevlerde hizmet vereceksiniz. Sizlerden istirhamım en önemli hedefiniz iyi birer insan olmak olsun. İnsani ilişkileri geliştirmek ve kendi ayaklarınız üzerinde sağlam durmak için verimli çalışın ve kendinize güvenin arkadaşlar. Bizler sizlerin eğitimi ve başarısı için her zaman buradayız, yanınızdayız" dedi.
Öğrenciler ve okul yönetimi ise zaman ayırdıkları için Başkan Özkan Altun'a teşekkür ettiler. Program çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KAYSERİ

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Bu ülkede Bedirhan’lar bitmez" Oğlu ve eşi terör saldırısında şehit düşen Astsubay Karakaya, yeniden baba olmanın heyecanını yaşadı Yeni doğan oğluna ’Bedirhan’ ismini verdi
YEREL HABERLER "Bu ülkede Bedirhan’lar bitmez" Oğlu ve eşi terör ...
Sözleşmeli hayvancılık modeli geliyor Akay: “Sözleşmeli Hayvancılık Modeli ile çiftçimizin elinden tutacağız” “Çiftçinin sermayesi olmadığı için kooperatiflerin destek olması lazım”
YEREL HABERLER Sözleşmeli hayvancılık modeli geliyor Akay: ...
Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi
YEREL HABERLER Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi
Teknoloji lisesi örnek olacak
YEREL HABERLER Teknoloji lisesi örnek olacak
Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı 2. kattan düşen emekli sıva ustası ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere ...
Develi'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Develi'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ...
TBB Başkanı Feyzioğlu Kayseri’de oratoryoya katıldı
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu Kayseri’de oratoryoya katıldı
MİLKO Genel Sekreteri İlyas Töngüç: "Ülkemizde yaşanan ahlaki ve manevi tahribatın önüne geçmek için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER MİLKO Genel Sekreteri İlyas Töngüç: "Ülkemizde ...
28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Gurur duyduğumuz şehrimiz, Erciyesimiz, ülkemiz adına sevindiğimiz bir gün yaşıyoruz"
YEREL HABERLER 170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi Erciyes A.Ş. ...
62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı Polis uyanık davrandı, kadının 52 yaşında hırsızlık suçundan aranan annesini de yakaladı
YEREL HABERLER 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ...
Migall Hypergross, Kayseri’de hizmet vermeye başladı Başkan Büyükkılıç: “Uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle beraber alışverişte süreklilik sağlanmalı”
YEREL HABERLER Migall Hypergross, Kayseri’de hizmet vermeye ...
Gaziler ‘Emeklilik’ ve ’Emekli maaşı’ tepkisi Yılmaz Üçkan: "Gazilerimizin hakları elinden alındı"
YEREL HABERLER Gaziler ‘Emeklilik’ ve ’Emekli maaşı’ tepkisi Yılmaz ...
Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi
Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı
Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu ...
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına ...
Sabah saat 04.00'da bebek arabasını kontrol eden polis şok oldu Akü hırsızı, çaldığı aküleri bebek arabasıyla götürürken yakalandı
YEREL HABERLER Sabah saat 04.00'da bebek arabasını kontrol eden ...
Futbolun kalbi okul sporlarında atıyor
YEREL HABERLER Futbolun kalbi okul sporlarında atıyor
KAYSERmall Outlet, “Kış Festivali“ ile adını duyurmaya devam ediyor
YEREL HABERLER KAYSERmall Outlet, “Kış Festivali“ ile adını ...
Sahte doğumla tahliye Hırsızlıktan 25 yıl hapis cezası olan kadın sahte doğum raporu ile tahliye oldu Polis ekiplerinin dikkatli incelemesi sonrasında tahliye olan kadın ve sahte evrak çıkaran eşi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte doğumla tahliye Hırsızlıktan 25 yıl hapis ...
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ...
Yerli Malı Haftası'nda anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Yerli Malı Haftası'nda anlamlı ziyaret
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Altın Bebek İl unvanını korumak için çalışmalarımız devam ediyor"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Altın Bebek İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X