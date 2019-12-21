Sözleşmeli hayvancılık modeli geliyor Akay: “Sözleşmeli Hayvancılık Modeli ile çiftçimizin elinden tutacağız” “Çiftçinin sermayesi olmadığı için kooperatiflerin destek olması lazım”

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Sözleşmeli Hayvancılık Modeli ile çiftçimizin elinden tutacağız” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, İHA’ya yaptığı açıklamada Sözleşmeli Hayvancılık Modeli ile ilgili bilgiler verdi. Bu modelle çiftçilerin elinden tutacaklarını söyleyen Başkan Akay, “Özellikle hayvancılık konusunda Türkiye’de sorunlar yaşanıyor olması sebebiyle bunu bir görev bildik ve projeyi geliştirdik” dedi.

Tarımsal ve hayvansal üretimde çiftçilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker Fabrikası biliyorsunuz ki şeker pancarında sözleşmeli üretim gerçekleştiriyor ve bunu da en başarılı şekilde yürütüyor. 14 bin 500 çiftçiyle birlikte sözleşmeli üretim yapıyoruz ve bu çerçevede çiftçimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Avanslarını da veriyoruz ve bunları yaparken bir kuruş faiz uygulaması yapmıyoruz. En sonunda yetişen ürününü de en sonunda Kayseri Şeker olarak alıyoruz ve şekere dönüştürüyoruz ve bu şekilde çiftçiye önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu sözleşmeli tarım modeli oldukça doğru ve önemli bir model ve çiftçinin en başarılı şekilde üretim yapabileceği bir model çünkü Türkiye’de çiftçinin elinde sermayesi yok. Mutlaka kooperatifler eliyle çiftçinin elinden tutulması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi lazım. Bunu şeker pancarında yapabildiğimize göre, başka ürünlerde de pekala yapabiliriz. Gerek tarımsal, gerekse de hayvansal üretimde bunu yapabiliriz. Biz özellikle hayvancılık konusunda Türkiye’de sorunlar yaşanıyor olması sebebiyle bunu bir görev bildik ve kendimiz bir proje geliştirdik. Bu proje de ‘Sözleşmeli Hayvancılık Modeli’ ve bu konuda hazırladığımız projeyi İnşallah Ziraat Bankası’yla müzakere edeceğiz. Onların da benimseyeceği ve kredilendireceği bir modelle bunu uygulamaya koyacağız. Bu konuda hayvancılığa ve çiftçimizin hayvancılıkla ilgili olan üretimine de önemli bir katkı sağlayacağımızı ümit ediyoruz” dedi.

Akay, bankayla olan ön görüşmelerin tamamlandığını ve dosyalarının hazır olduktan sonra müzakerelerin yapılacağını söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şu anda biz proje hazırlığı aşamasındayız ve çok fazla gecikmeden Ziraat Bankası’yla bunu müzakere edeceğiz çünkü bunun finansmanının Ziraat Bankası tarafından sağlanmasına ihtiyaç var. Biz bu bütçenin tamamını öz kaynaktan karşılayamayız. Bizim de öz kaynak olarak koymamız gereken miktarlar olacak ama önemli bir kısmını da Ziraat Bankası kredilendirecek. Biz de dosyalarımız hazırlandıktan sonra müzakere sürecine başlayacağız. Bu konuda ön görüşmelerimizi yaptık ve onlar da bu konuda görüşmelerimizi bekliyorlar.”

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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