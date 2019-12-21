Balkondan düşen inşaat ustası yaralandı

KAYSERİ'de, inşaat ustası Bekir İncekeçeci (50), sıva yaptığı 2'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi Salih Avgın Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ali O'ya ait evde tadilat yapan Bekir İncekeçeci, balkon tavanında sıva yaparken dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Yaralanan İncekeçeci, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ
21 Aralık 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:16
- GÜNEŞ 07:45
- ÖĞLE 12:41
- İKİNDİ 15:06
- AKŞAM 17:26
- YATSI 18:50