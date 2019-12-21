Hafta sonu Masa Tenisi Heyecanı

"O benim sünnetim değildi"

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları başladı.

2122 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar çok çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Yıldız ve gençler kategorisinde 60 sporcunun 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceği Kayseri Ligi 3. Etap müsabakalarının sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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