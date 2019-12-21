Teknoloji lisesi örnek olacak

Melikgazi Belediyesi’nin referans projeleri arasında yer alan ve yakında yapımı tamamlanacak olan Teknoloji Lisesi, Türkiye’nin en gözde liselerinden bir tanesi olacak.

Melikgazi için örnek olacak birçok proje hazırlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’de hayata geçireceği Teknoloji Lisesi’nin Kayseri başta olmak üzere bilime ve eğitime kazandırılacağını buradan Kayseri’nin sanayisine yön verecek öğrencilerin mezun olacağını söyledi. Eğitime ve öğretime her türlü desteğin verildiğini ve gençler için birçok projeyi hayata geçireceklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Teknoloji LisemizYıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 14 bin 800 metrekare kapalı alanı bulunan bodrum, zemin ve 3 katlı binadan oluşuyor. 32 derslikli ve kimya, fizik, biyoloji sınıfları ile bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri bulunan bir eğitim merkezi olacak.Okulun binası bitti. Bu lisemiz Türkiye’nin en gözde liselerinden bir tanesi olacak. İddialıyız. Çok öğrencinin başvuracağı bir lise olacak. Meslekle alakalı deneyimlerini bu okulda kazanacaklar. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz Kayseri’nin de Türkiye’nin de sanayisine yön verecek öğrencilerimiz olacak. Kayseri Sanayi ile ticaret odası, organize sanayi müdürlükleri, üniversitelerin ve Teknopark’ın desteklediği bu lise sonrası inşallah iş garantili olarak öğrencilerin istihdamı sağlanacak. İnşallah okulumuzu tamamladıktan sonra bir ilk ve referans olarak Kayseri'de açılışını yapacağız." dedi.

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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