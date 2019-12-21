Büyükşehir’den 'Gençlik Meclisi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’den 'Gençlik Meclisi'

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Meclisi kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın seçim vaatleri arasında bulunan Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı. İlk toplantının açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlik meclisini hiç kimsenin ideolojik yapı ve anlayış içinde değerlendirmemesini istedi ve belediyelerin hizmet yerleri olduğunu söyledi.

Büyükşehir’den 'Gençlik Meclisi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Meclisi kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın seçim vaatleri arasında bulunan Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı. İlk toplantının açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlik meclisini hiç kimsenin ideolojik yapı ve anlayış içinde değerlendirmemesini istedi ve belediyelerin hizmet yerleri olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ilk toplantısını Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yaptı. 70 kişiden oluşan Gençlik Meclisi’nin ilk toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Gençlik meclisinin seçim vaatleri arasında olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İyi niyetle Kayseri’deki gençliğin temsil edilmesi ve istişare ile bizlere yol göstermesi için Gençlik Meclisi’ni harekete geçiriyoruz. Gençlik Meclisi seçim öncesi vaatlerimiz arasındaydı. Meclis için 70 meclis üyesi tespit edildi” dedi. Meclis üyesi gençlerden katkı sağlamalarını ve bu anlayışla çalışmalarını isteyen Başkan Büyükkılıç, “Burayı ideolojik yapı ve anlayış içinde kimse değerlendirmesin. Belediyeler hizmet yerleridir. Bir siyasi partiden seçilirim; ama seçildikten sonra tüm vatandaşlarımızın başkanı olurum. Aksi takdirde kabul görmem ve kaybeden ben olurum. Biz Kayseri’mizin sevdalısıyız. Kayseri’mizi ve sizleri çok seviyoruz. Hepimiz bu şehre sahip çıkacağız. Aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusunu ön plana çıkaracağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, meclis başkanını belirlemek için seçim yaptı. Seçimler sonucu Ramazan Eren Gençlik Meclisi’nin başkanlığına seçildi.

KAYSERİ

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kombi ve kalorifer peteği hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Kombi ve kalorifer peteği hırsızları yakalandı
Feyzioğlu: Emine Erdoğan'a kadına şiddete karşı projemiz için mektup yazdım
YEREL HABERLER Feyzioğlu: Emine Erdoğan'a kadına şiddete karşı ...
Teknoloji Lisesi örnek olacak
YEREL HABERLER Teknoloji Lisesi örnek olacak
Hafta sonu Masa Tenisi Heyecanı
YEREL HABERLER Hafta sonu Masa Tenisi Heyecanı
Balkondan düşen inşaat ustası yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen inşaat ustası yaralandı
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Yargı reformu istiyorsak ülke için istiyoruz" Türkiye Barolar Birliği İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı yapıldı Kastamonu Barosu Kayseri'de pastırma dağıttı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: "Sahada mağdur kadınların elini tutacak, onunla birlikte sisteme karşı mücadele edecek avukatları yetiştiriyoruz"
YEREL HABERLER Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Yargı reformu ...
"Bu ülkede Bedirhan’lar bitmez" Oğlu ve eşi terör saldırısında şehit düşen Astsubay Karakaya, yeniden baba olmanın heyecanını yaşadı Yeni doğan oğluna ’Bedirhan’ ismini verdi
YEREL HABERLER "Bu ülkede Bedirhan’lar bitmez" Oğlu ve eşi terör ...
Sözleşmeli hayvancılık modeli geliyor Akay: “Sözleşmeli Hayvancılık Modeli ile çiftçimizin elinden tutacağız” “Çiftçinin sermayesi olmadığı için kooperatiflerin destek olması lazım”
YEREL HABERLER Sözleşmeli hayvancılık modeli geliyor Akay: ...
Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi
YEREL HABERLER Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi
Başkan Altun Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Altun Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı
Teknoloji lisesi örnek olacak
YEREL HABERLER Teknoloji lisesi örnek olacak
Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı 2. kattan düşen emekli sıva ustası ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere ...
Develi'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Develi'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ...
TBB Başkanı Feyzioğlu Kayseri’de oratoryoya katıldı
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu Kayseri’de oratoryoya katıldı
MİLKO Genel Sekreteri İlyas Töngüç: "Ülkemizde yaşanan ahlaki ve manevi tahribatın önüne geçmek için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER MİLKO Genel Sekreteri İlyas Töngüç: "Ülkemizde ...
28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Gurur duyduğumuz şehrimiz, Erciyesimiz, ülkemiz adına sevindiğimiz bir gün yaşıyoruz"
YEREL HABERLER 170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi Erciyes A.Ş. ...
62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı Polis uyanık davrandı, kadının 52 yaşında hırsızlık suçundan aranan annesini de yakaladı
YEREL HABERLER 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ...
Migall Hypergross, Kayseri’de hizmet vermeye başladı Başkan Büyükkılıç: “Uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle beraber alışverişte süreklilik sağlanmalı”
YEREL HABERLER Migall Hypergross, Kayseri’de hizmet vermeye ...
Gaziler ‘Emeklilik’ ve ’Emekli maaşı’ tepkisi Yılmaz Üçkan: "Gazilerimizin hakları elinden alındı"
YEREL HABERLER Gaziler ‘Emeklilik’ ve ’Emekli maaşı’ tepkisi Yılmaz ...
Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi
Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı
Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu ...
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X