Başkan Büyükkılıç Hörmetçi'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son yıllarda dünyanın her yerinden özellikle fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Hörmetçi’ye giderek yılkı atlarını yerinde gördü. Başkan Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı’nın tanıtımına önem vermeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı’na eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte gitti. Yılkı atları ve mandaların dünyada en güzel fotoğraflandığı bölgelerinden olan Erciyes’in eteklerindeki Hörmetçi Sazlığı’nı gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, burayı işleten ve Ali Dayı olarak bilinen Ali Kemer’den bilgi aldı.

Dünyanın her yerinden fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Hörmetçi Sazlığı’nın güzelliklerinin Kayseri’nin önemli bir değeri olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, insanların doğanın eşsiz güzelliğinde fotoğraf çektirmek için Hörmetçi’ye geldiklerini belirtti. Kayseri’nin her yönüyle turizm kenti haline gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı’nın tanıtımı için çalışmaların süreceğini kaydetti.

