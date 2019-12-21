Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Başladı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciğinin 20192020 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde 2 gün boyunca yapılacak olan müsabakalarda sporcular doğru hamlelerle dereceye girmeye çalışacak. Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcular Antalya’da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.