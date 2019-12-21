Kayserispor ile Başakşehir 21. kez karşılaşacak

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21.kez karşılaşacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig maçlarında Kayseri'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 10 gol kaydettiği görülüyor. Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 Başakşehir maçını kazanamadı. Kayseri'de oynanan son 2 kez maç 11 sona ermişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri:

2018/2019 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 11

2018/2019 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10

2017/2018 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 31

2017/2018 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 11

2016/2017 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 01

2016/2017 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 50

2015/2016 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10

2015/2016 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 01

2012/2013 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 00

2012/2013 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 01

2011/2012 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10

2011/2012 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 10

2010/2011 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 32

2010/2011 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 02

2009/2010 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 11

2009/2010 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 12

2008/2009 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10

2008/2009 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 20

2007/2008 İ.M.KayserisporM. Başakşehir 12

2007/2008 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 11

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.