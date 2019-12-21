Kayserispor ile Başakşehir 21. kez karşılaşacak

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21.kez karşılaşacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig maçlarında Kayseri'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 10 gol kaydettiği görülüyor. Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 Başakşehir maçını kazanamadı. Kayseri'de oynanan son 2 kez maç 11 sona ermişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri:
2018/2019 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 11
2018/2019 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10
2017/2018 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 31
2017/2018 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 11
2016/2017 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 01
2016/2017 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 50
2015/2016 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10
2015/2016 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 01
2012/2013 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 00
2012/2013 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 01
2011/2012 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10
2011/2012 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 10
2010/2011 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 32
2010/2011 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 02
2009/2010 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 11
2009/2010 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 12
2008/2009 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 10
2008/2009 İ.M.KayserisporM.Başakşehir 20
2007/2008 İ.M.KayserisporM. Başakşehir 12
2007/2008 M.Başakşehirİ.M.Kayserispor 11
KAYSERİ
21 Aralık 2019 Cumartesi
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