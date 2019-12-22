Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Ligi OSB Teknik Koleji Atletikspor-Hatay Voleybol: 3-0

"O benim sünnetim değildi"

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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 7.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Hatay Voleybol’u set vermeden 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Ligin 7.haftasında sahasında konuk ettiği rakibi Hatay voleybol takımı ilk sette 2519, ikinci sette 2513 ve üçüncü sette 2511 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğa doğru ilerliyor.

KAYSERİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

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İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

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