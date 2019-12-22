Kadınlar 3.Lig 6.Grup Kılıçaslan Yıldızspor-Anadolu Yıldızları: 6-4

"O benim sünnetim değildi"

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Kadınlar 3.Lig 6.Grupta ligin 6.haftası Kayseri derbisine sahne oldu. Kılıçaslan Yıldızspor ile Anadolu Yıldızları karşılaşmasında tam 10 gol atıldı. Karşılaşmayı lider Kılıçaslan Yıldızspor 64 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1

Hakemler: Esat Sabuncu xx, Yaşar Beşağıl xx, Bekir Kahraman xx

Kılıçaslan Yıldızspor: Melike Tokgöz x, Yasemin Karakaya xx, Dilan Özbey xx, Şerife Nur Birol xx, Fatma Nur Şenses xx, Aybüke Aykul xx, Esra Koç xx, Beyza Kuşsan xx, Sıla Yaşar xx, Ceyda Kevser Demir xx, Ayşegül Doğan xx

Anadolu Yıldızlarıspor: Yağmur Taş x, Melisa Gül Yılmazer x, Büşra Tekik x, Fatma Güler x, Damla Altuntaş x, Sıla Yerlikaya x, Seda Özdemir x, Gizem Çetinkaya xx, Esra Nur Kılıçkaya x, İkbal Bozdoğan xx, Büşra Bozdemir x

Goller: Beyza Kuşsan Dk.5 (pen), 49, Aybüke Aykul Dk.25, Esra Koç Dk.4388, Ceyda Kevser Demir Dk.58 (Kılıçaslan Yıldızspor), Gizem Çetinkaya Dk.34778, İkbal Bozdoğan Dk.85 (Anadolu Yıldızlarıspor)

KAYSERİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

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