Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Makfitspor-Kayserigücü FK: 1-3

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu 14.hafta karşılaşmasında Makfitspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Kayserigücü rakibini 31 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2

Hakemler:Erdem Sarıaslan xx, Ahmet İnci xx, İzzet Samur xx

Makfitspor: A.Yakup Boyraz x, Kerem Bahadır Teke x, (Dk.46 Batuhan Yıldız x), Yunus Emre Kulan x, Ramazan Kunur x, (Dk.50 Halil İbrahim Özdeniz x), Canberk Yalçın x, Ahmet Köksal x, Arif Öncü x, Resul Kahriman x, Erkam Boyraz x, İrfan Yiğen x, Emrah Demir x

Kayserigücü FK: Baykal Altay xxx, Burak Çizmeciler xxx, Yavuz Özbey xxx, Hasan Can Okumuş xxx, Uğur Karahançer xxx, Erkut Çaburak xx, (Dk.50 Yakup Aslan x), Emre Zeren xxx, Yunus Akyüz xxx, Furkan Şentürk xx, (Dk.85 Yusuf Salih Şengül x), İnanç Albayrak xxx, Adem Yönel xxx

Goller: Emrah Demir Dk.32 (Makfitspor) İnanç Albayrak Dk.13 ve 81, Emre Zeren Dk.62 (Kayserigücü FK)

KAYSERİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.