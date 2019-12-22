Kayseri U-15 Ligi A Grubu Kayseri Şekerspor-Demirspor: 11-0

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri U15 Futbol Ligi A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kayseri Şekerspor, 4. hafta karşılaştığı Demirspor'u 110 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek adeta gol şov yaptı.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Hakan Cankı xxx, Mehmet Akif Er xxx, Oğuzhan Döner xxx

Kayseri Şekerspor: Çağatay Çakmak xxx, Emre Mezgitli xxx, Yunus Yeşilbaş xxx (Dk. 36 Efe Yıldırım xx), Ömer Faruk Sekmen xxx, Yusuf Uçar xxx(Dk. 46 Batuhan Göngür xx), Eren Akkoyun xxx, Ethem Akbul xxx, Mustafa Urhan xxx( Dk. 36 Arda Özdemir xx), Fatih Sarıca xx (Dk. 36 Eren Uçmak xx), Cihan Özşahin xxx, Eren Akbul xxx ( Dk. 36 Samet Ulusoy xx)

Demirspor: Recep Özmen x, Alperen Alkan x, Berkay Uzun x, Eren x, Melih Bağcı x, Hamdi Aksoy x, Buğra Arslan x, Kaan Duran x, Ömer İlhan x, Mustafa Durmuş Çelebi x

Goller: Fatih Sarıca Dk. 10 , 20 , 25 ve 35 , Arda Özdemir Dk. 36 ve 55 , Cihan Özşahin Dk. 50 (pen) , Yunus Yeşilbaş Dk. 66 (pen) , Eren Uçmak 37 , 58 ve 65

KAYSERİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.