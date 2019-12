Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Talasgücü Belediyespor-Gençlerbirliği:2-1

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi’nde oynanan 10. hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Gençlerbirliği önünde zorlanmasına rağmen sahadan 21 galip ayrılarak yoluna namağlup olarak devam etti.

Stat Vali Muammer Güler

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Caner Kalem xx, Selahattin Ak xx

Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xx (Dk. 46 Mustafa Bayram x), Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Emre Can Akkaya xx (Dk. 70 Muharrem Sahar xx), Ahmed Said Durak xxx, Abdulsamet Demirel xxx, Muhammed Aktan xxx (Dk. 46 Yakup Çilkaya x), Dursun Erdem Yıldız xx

Gençlerbirliği: Kamil Ateş x, Fatih Aktaş x, Serhat Pakır x, Umut Tunç x, Tahir Can Çeçen x, Burak Polat x (Dk. 60 Hasan Pamuk x), Mustafa Atsız x, Hacı Mert Cingöz x, Eren Demir x, Emin Özcan x(Dk. 80 Yunus Emre Mert x) Samed Aydın x

Goller: Uğur Taşpınar Dk. 56 ve 85 (pen) (Talasgücü Belediyespor), Emin Özcan Dk. 25 (Gençlerbiliği)

Kırmızı Kartlar: Samed Aydın Dk. 55 , Fatih Aktaş Dk. 80 ve Yunus Emre Mert Dk. 90 (Gençlerbirliği) , Dursun Erdem Yıldız Dk. 80 (Talasgücü Belediyespor)

KAYSERİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.