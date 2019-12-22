Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Demirspor-Talasgücü Belediyespor: 4-2

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi’nde oynanan 10. hafta maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geldi. Talas Anayurtspor'u 42 yenen Demirspor puanını 9'a çıkartarak küme düşme hattının üzerine çıktı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Onur Öztal xx, Fatihhan Ayar xx
Demirspor: Yüksel Karslıoğlu xxx, İsmail Kellik xxx, Emircan Koçer xxx, Ali Bektaş xxx, Sefa Akkaya xx, Behçet Ekinci xx, Serkan Erdoğan xx, Taha Kınacı xx, Mehmet Koçak xxxx, Anıl Taş xxx ( Dk. 88 Gökhan Manduz x), Furkan Erdoğan xxx ( Dk. 80 Berat Lekesiz x)
Talas Anayurtspor: Burak Kibar x, Özgür Çiçek x, Furkan Akbaş x, Fethi Kaplan x, Eren Alkan x, Berkehan Özsoy x, Serhat Sarıbuğa x (Dk. 70 Mehmet Kaan Kökoğlu x), Deniz Güngör xx, Cengiz Eşme xx, Halil Caşkun xx, Erol Aydeniz x
Goller: Mehmet Koçak Dk. 10 , 32 ve 85 , Anıl Taş Dk. 70 ( Demirspor ) , Deniz Güngör Dk. 45 , Halil Coşkun Dk. 88
KAYSERİ
22 Aralık 2019 Pazar
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