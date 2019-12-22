Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz: "Ödevlerimizi eksiksiz yaparsak 2020 iyi bir yıl olur"

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, ‘Ödevlerimizi eksiksiz yaparsak’ 2020'nin, 2019’a göre nispeten daha olumlu bir yıl olacağını dile getirdi.

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı “İyimser bir tahminle 2020'de yüzde 34 bandında bir büyüme öngörüyoruz” dedi.

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, 20192020 yıllarının ekonomi görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, 20192020 yıllarının ekonomi görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, geçen yılın ikinci yarısında yaşanan kur şoku dalgası ile finansal ve reel sektörde yaşanan dalgalanmaların, ekonominin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi. Yılmaz, yatırım ve tüketim harcamalarında ciddi daralmalar yaşandığı bu dönemde, KOBİ’lerin, tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

2020’DA BÜYÜME BEKLİYORUZ

Ekonomide üst üste 3 çeyrek küçülerek, 20 yıllık tarihinde 4’üncü kez resesyondan çıkışın, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde gelen yüzde 0.9’luk büyüme ile sağlandığını aktaran (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, “Büyümenin 2019 yılında yüzde 0.5 civarında gelmesi için son çeyrekte yüzde 34 bandında bir performansı yakalayacağımızı düşünüyoruz. 2020 yılı, 2019 yılına göre, ödevlerimizi eksiksiz yaparsak, nispeten daha olumlu bir yıl olacak. Ekonomimizin pozitif bir ivme yakalaması, kırılganlıklarımızın kaybolduğu anlamına gelmiyor elbette. Bu paralelde iyimser bir tahminle 2020 yılında yüzde 34 bandında bir büyüme öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar tarafında gelişmekte olan ülkelerin izlediği genişlemeci para politikalarının, Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir dönemi işaret ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz, “İçeride ve dışarıda belirsizlik oluşturacak olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde kurun sakinliğini korumasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

Merkez Bankası’nın art arda yaptığı faiz indirimlerinin, dünyanın parasal genişleme dönemine girdiği bir süreçte enflasyonun hızlı bir şekilde gerilemesine neden olduğunu dile getiren Yılmaz, “ Reel sektörü canlandırmak ve yatırım iştahını artırmak amacıyla gerçekleştirilen faiz indirimleri, kredilerin bir miktar toparlanmasını sağladı ve tahsilatlarda pozitif bir hava oluşturdu. Ancak bu etkinin sürdürülebilir olması için 2020’de reel sektörün kredi iştahının üretim, istihdam ve ihracata yansımasını sağlayacak yapısal ve ekonomik reformların da gerçekleştirilmesi etkiyi artıracaktır” dedi.

İŞSİZLİK BÜYÜK SORUN

2019 yılında ekonominin yumuşak karnı olarak tabir ettikleri cari açık sorununun, cari fazlaya dönüştüğüne tanıklık edildiğini anımsatan KAYSİAD Başkanı Yılmaz, “İşsizlik Türkiye’de en önemli sorunlardan biri. Bankacılık sektörünün kredi iştahında artış gözlense de özel sektörün yatırım harcamalarında istenen düzeyde değiliz. Özel sektörün yatırım iştahını artırmamız şart” diye konuştu.

KAYSERİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

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