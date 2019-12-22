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HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi

İHA

HES Kablo ve Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programda, HES Kablo çalışanlarına ve ailelerine 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' verildi.

HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi

HES Kablo ve Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programda, HES Kablo çalışanlarına ve ailelerine 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' verildi.
Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa HES Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Baykanı Ali Gökkaya ile HES Kablo çalışanları ve aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan, HES Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, ”Değerli HES Kablo ailesi, 45 yıllık emeğin bugün ki neticesinde bizler hep birlikte bu bayrağı aldığımız gibi güvenli bir şekilde ileriye taşımak için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Ailelerinde içerisinde yer alacağı ve bizim hem mesleki eğitim hem de sevgi eğitimi anlamında kendi bünyemizde de yaptığımız eğitimlerin topluma bir anlamda yansıması ve onun neticesinde de değerli ailelerimizin bugün bu eğitimlerden kendilerini ifade edebilmesi maksadı ile bu etkinliği hep birlikte planladık" dedi.
Nursaçan, "Amacımız hayatta hepimizin başına gelebilecek olağanüstü şartlara göre hazırlıklı olabilmek ve hayatımızda yaşayabileceğimiz o badireler herhangi bir sıkıntı olmaksızın o badireyi atlatabilmek. Ben burada biraz sonra değerli uzman arkadaşlarımızın vereceği eğitimleri gerçekten çok önemsiyorum" diyerek şunları söyledi:
"Katılımcı misafirlerimizden özellikle isteğim lütfen birazdan verilecek eğitimin içeriğini iyi bir şekilde önemsemeye gayret edelim. Bu eğitimlerden en önemlilerinden bir tanesi, çocuk ve bebeklerde ilk yardım uygulaması. İlk yardım deyince birçoğumuzun dikkate almadığı ama hayat kurtaran bir yardımdan bahsediyor. Böyle bir yardıma gerçekten çok ciddi anlamda lazım olabiliyor. Bir diğer eğitim ise çocuk yetiştirme ve ergen psikolojisi. Bugün maalesef bizler oğlan çocuklarımızı Prens, kız çocuklarımızı Prenses gibi büyütüyoruz. Bir ülkede bir tane Prens bir tanede Prenses olur geriye kalan halktır. Kimisi üretecek, pişirecek, tamir edecek, genel olarak bir şeyler yapacak hayatın içerisinde. Bu etkinlik vasıtası ile işin bu kısmına sizlerin de dikkatini çekmesini istiyorum. Bugün eğitim camiamıza baktığımızda maalesef çocuğumuza herhangi bir şekilde eleştiride dahi bulunamıyoruz. Öğretmenlerimizin de evlatlarımıza küçükte olsa bir ceza vermesine gönlümüz razı gelmiyor. Biz şimdi kendi çocuğuma bir fiske vurmuyoruz. Komşularımızda da bu fırsat verilmiyor, okulda da bu fırsat verilmiyor. Bu çocuklarımız nerede terbiye edilecek. Bu kadar hatası, eksikliği, yanlışı söylenmeyen bir çocuk ilerde ne olabilir. Gelecekte olacakları ben size söyleyeyim. Bugün tolumda yaşanılan ufacık bir trafik yaşanan olaylardan dolayı, tolumda yaşanan cinayetler bunun gibi örnekler. Toplumumuzda evlenen 600 bin kişiden 200 bin kişisi boşanıyor. Bunun temelinde olan şeyleri düşünecek olursak, biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Evet insanın hayatında yaşadığı ufak ya da büyük kazalar olabilir. Eğer biz bu kazalara gerekli tedbirleri alırsak bu kazaları yara almadan kurtulabiliriz. Ama tedbir almazsak Allah korusun kalıcı organ kayıpları veya can kayıpları ile neticelenebilir. Tedbirli olamadığımız bir anda yakalanırsak hayatımızın akışı değişebiliyor. O yüzden burada verilecek etkinliklerde değerli uzman arkadaşlarımız sizlere koruyucu bilgiler aktaracaklar."
Verilen eğitimin ardından yapılan çekilişte ailelere çeşitli hediyeler verildi.

KAYSERİ

22 Aralık 2019 Pazar

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